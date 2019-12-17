"موديز" تُعين تصنيف ائتماني لـ"ملاذ" السعودية عند "Baa2"

الرياض - مباشر: حددت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة ملاذ للتأمين التعاوني عند مستوى "Baa2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "موديز"، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن تصنيف القوة المالية لـ"ملاذ" في الفئة "Baa2" يعكس مكانتها السوقية وعلامتها التجارية الجيدة، حيث تختل المركز الـ11 في سوق التأمين السعودي.

ونوهت "موديز"، إلى أن شركة ملاذ حصتها بالسوق السعودي 2.1 في المئة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2018.

وأشارت الوكالة، إلى قوة جودة الأصول للشركة السعودية بظل نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر، حيث تبلغ 7.7 في المئة من حقوق المساهمين، مشيرة إلى كفاية رأس مال لـ"ملاذ" الجيد.

وتابع التقرير، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تحين ربحية "ملاذ" وتنامي أعمالها من خلال ضبط عملية الاكتتاب، وبالتالي زيادة كفاية رأس المال.

وقال التقرير، إنه يمكن رفع تصنيف شركة ملاذ بدعم توسع ربحيتها، بحيث تصبح من أفضل 10 شركات تأمين بالمملكة، وتحسن كفاية رأس المال.

وحذرت الوكالة، من إمكانية خفض التصنيف في حالة تقلص حصة الشركة من السوق السعودي، وانخفاض جودة أصولها ووجود مخاطر عالية كنسبة مئوية من حقوق الملكية المجمعة، أو انخفاض تصنيفات الودائع المصرفية في المملكة السعودية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ للتأمين) تحولها للربحية خلال عام 2018 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول"، بلغ صافي الربح قبل الزكاة 15.63 مليون ريال، مقارنة بخسائر تكبدتها في عام 2017 بصافي 11.03 مليون ريال

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