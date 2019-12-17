الأسهم الأمريكية تواصل تسجيل مستويات قياسية بالمستهل

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار التأثير الإيجابي للاتفاق التجاري الجزئي على معنويات المستثمرين.

وتتجه الأسهم الأمريكية للارتفاع الخامس على التوالي، حيث سجل مؤشرا "ناسداك" و"ستاندر آند بورز" مستويات قياسية جديدة.

بينما تراجع سهم "بوينج" بأكثر من 1.5 بالمائة مع إعلان الشركة الأمريكية وقف إنتاج طائرات "737 ماكس" بداية من يناير/كانون الثاني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية مع الصين وإلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقررة على سلع صينية يوم الأحد الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 12 عاماً ونصف، كما صعد الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 28287.4 نقطة.

وزاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 3198.03 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.09 بالمائة إلى 8822.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.197.