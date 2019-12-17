أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأكبر وتيرة في عامين

Google+ Print
الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأكبر وتيرة في عامين الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأكبر وتيرة في عامين

مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من 1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليسجل أكبر وتيرة زيادة في عامين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع هبوط 0.9 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنحو 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة.

وجاء الارتفاع القوي للإنتاج الصناعي مع زيادة إنتاج السيارات وقطع الغيار بعد إنتهاء إضراب "جنرال موتورز".

وباستثناء إنتاج السيارات وقطع الغيار، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 0.5 بالمائة، كما صعدت الصناعات التحويلية بنحو 0.3 المائة.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

في حين تراجع التعدين بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع إنتاج المرافق بنحو 2.9 بالمائة.

فيما ارتفع مؤشر استغلال القدرة الصناعية إلى مستوى 77.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 76.7 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.194.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار