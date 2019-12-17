الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأكبر وتيرة في عامين

مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من 1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليسجل أكبر وتيرة زيادة في عامين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج الصناعي الأمريكي ارتفع بنحو 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع هبوط 0.9 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنحو 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة.

وجاء الارتفاع القوي للإنتاج الصناعي مع زيادة إنتاج السيارات وقطع الغيار بعد إنتهاء إضراب "جنرال موتورز".

وباستثناء إنتاج السيارات وقطع الغيار، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 0.5 بالمائة، كما صعدت الصناعات التحويلية بنحو 0.3 المائة.

وعلى أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

في حين تراجع التعدين بنحو 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع إنتاج المرافق بنحو 2.9 بالمائة.

فيما ارتفع مؤشر استغلال القدرة الصناعية إلى مستوى 77.3 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 76.7 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.194.