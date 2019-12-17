اتفاقية لتوفير 8 آلاف فرصة وظيفية بمدارس تعليم القيادة بالسعودية

الرياض – مباشر: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تستهدف إتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات، لدى 80 منشأة.

وتم توقيع الاتفاقية، وفقا لبيان للوزارة، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عبد الله بن ناصر أبو ثنين، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة أسامة بن فهد الحيزان، في مقر الوزارة في مدينة الرياض، ضمن برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية تنص على تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتمكين للكوادر البشرية السعودية، بما يكفل رفع مستوى تأهيل العاملين في نشاط تعليم قيادة المركبات.

وبينت وزارة العمل، أن البرنامج يهدف لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات.

وأشارت، إلى وجود 80 منشأة مرخصة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومستعدة للاستقبال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتأهيل كادر مدربين سعوديين قادرين على تقديم خدمة تدريب المتقدمين للحصول على رخصة قيادة من الرجال والنساء.

وأكدت الوزارة، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة في تعاون الجهات الحكومية، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ووصولاً لأهداف الرؤية الوطنية 2030.

وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور على التأهيل عن طريق المعاهد المتخصصة والمعتمدة ومن ثم توجيه المتدربين لسوق العمل.

ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدعم التدريب والتوظيف وتذليل التحديات التي تواجهها المنشآت في توظيف المواطنين.

ترشيحات:

أرامكو السعودية تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

تأشيرات العمل بالسعودية ترتفع 141.3% بالربع الثالث لـ2019

تقرير: قطاع الأسمنت السعودي يدخل مرحلة نمو في 2020

"هدف" يوقع اتفاقية توطين مع المجلس الصحي السعودي

هيئات رقابية سعودية توجه انتقادات لشركات التبغ

الداخلية السعودية تدشن 13 خدمة إلكترونية..أبرزها لتسجيل مخالفات الذوق العالم

معدل التضخم بالسعودية في النطاق السالب للشهر الـ11 على التوالي

هيئة الصناعات العسكرية بالسعودية تمنح تراخيص جديدة لـ3 شركات

وزير التجارة والاستثمار السعودي: اكتمال دراسة تشمل مراجعة جميع الرسوم

الخطوط السعودية تطلق شركة "سال" للخدمات اللوجستية..والتشغيل مطلع 2020

العمل السعودية توضح آلية تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية