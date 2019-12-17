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تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2007

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تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2007 تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2007

مباشر: ارتفعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة في الشهر الماضي لأعلى مستوى في أكثر من 12 عاماً، كما صعدت عمليات البدء في البناء خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء، أن تصاريح بناء المنازل الأمريكية سجلت وتيرة سنوية عند 1.48 مليون تصريح خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار لعام 2007، بزيادة 1.4 بالمائة عن الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تصاريح بناء المنازل الأمريكية سوف يسجل 1.41 مليون تصريح خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت تصاريح البناء في الولايات المتحدة بنسبة  11.1 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 عند سجلت مستوى 1.334 مليون تصريح.

أما على مستوى عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية فزادت خلال الشهر الماضي بوتيرة سنوية عند مستوى  1.36 مليون عملية بارتفاع 3.2 بالمائة عن أكتوبر/تشرين الأول

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية سوف ترتفع عند مستوى 1.34 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.104.

مباشر (اقتصاد)

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