هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "تبوك الزراعية"

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" بتخفيض رأس مالها.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على تخفيض رأسمال الشركة من 450 مليون ريال، إلى 241.77 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 24.16 سهم.

وأضافت هيئة السوق، أنه هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها؛ يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال، والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف؛ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، مبينة أن قرار الموافقة على طلب الشركة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال 46.27 بالمائة، من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.23 مليون ريال.

وتقدمت الشركة، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بطلب تخفيض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقررت "تبوك الزراعية" تعيين شركة "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة، والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة نحو 208.233 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل نحو 46.3 بالمائة من رأس المال البالغ 450 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.8 بالمائة، لمستوى 9.03 ريالا.

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