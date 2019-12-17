مكة للإنشاء تعتزم تأجير محلات تجارية بالمزاد العلني

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن اعتزامها تأجير عدد من المحلات التجارية، بمركز شركة مكة التجاري مقابل باب الملك فهد بالحرم المكي، عن طريق المزاد العلني.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد المزاد العلني يومي الاثنين والثلاثاء 6 – 7 يناير / كانون الثاني 2020م.

وأشارت إلى أن التقدم للمشاركة بالمزاد في موعد أقصاه يوم الخميس 26 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالية لتأجير المحلات التجارية، إيجابيا على الشركة.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية إطار عام مع بنك البلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنحو 450 مليون ريال.

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