"تهامة" تحصل على عقد مرابحة لتمويل الأنشطة التشغيلية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة، عن توقيع عقد مرابحة، مع شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة العقد 1.5 مليون ريال، وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل للشركة والأنشطة التشغيلية.

وأشارت إلى أن مدة التمويل سنتان، على أن يتم سداد مبلغ التمويل بشكل ربع سنوي.

كما نوهت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ، تتضمن سندات لأمر ورهن ذمم مدينة تجارية.

وأكدت الشركة أن العقد لا يتضمن أي تعامل مع طرف ذي صلة.

وأعلنت "تهامة"، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عن توقيع عقد مرابحة مع شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة، بقيمة 5 ملايين ريال.

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