سوق الأسهم السعودية يرتفع وسط سيولة تتجاوز 8.4 مليار ريال

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

وارتفع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.72 بالمائة إلى مستوى 8197.39 نقطة ليربح نحو 58.40 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس الاثنين، وبلغت أحجام التداول نحو 281.27 مليون سهم، مقابل 194.839 مليون سهم، وبقيمة 8.418 مليار ريال مقارنة بـ5.702 مليار ريال.

جاء الارتفاع تزامناً مع بدء انضمام أرامكو السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة والذي سيكون نافذا اعتبارا من يوم غد الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، تمهيدا لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وبالختام تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.66 بالمائة إلى مستوى 37.75 ريال، فاقداً 0.25 ريال، ويعد تراجع اليوم هو أول تراجع لـ أرامكو منذ إدراجه الأربعاء الماضي.

وتصدر أرامكو التداولات مستحوذا على نحو نصف السيولة بحجم تداول قدره 117.910 مليون سهم، وبقيمة 4.45 مليار ريال لتشكل نحو 53 بالمائة من اجمالي سيولة السوق.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.04 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة1.40 بالمائة، إضافة إلى نمو قطاع البنوك بنسبة 0.73 بالمائة.

تصدر سهم متلايف ايه آي جي العربي الارتفاعات بنسبة 9.99 بالمائة، وتلاه سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 9.92 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم الانماء طوكيو بنسبة 9.89 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 7.50 بالمائة، والرياض بنحو 3.21 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم اللجين بنسبة 3.06 بالمائة.

ترشيحات:

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 4.4% خلال أكتوبر

محللون: توقعات بتغير ملامح السوق السعودي بانضمام أرامكو لمؤشر "إم.إس.سي.آي"

اليوم.. "تداول" تمدد مزاد الإغلاق تمهيداً لانضمام "أرامكو" لمؤشر "إم.إس.سي.ىي"

إنفوجرافيك.. معدل البطالة ومتوسطات الأجور في السعودية بالربع الثالث

أعداد العمالة المنزلية بالسعودية تقفز 36% بالربع الثالث

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث