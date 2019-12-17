سعر البلاديوم يتراجع من مستوى قياسي أعلى 2000 دولار

مباشر: تراجع سعر معدن البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز مستوى 2000 دولار لأول مرة في تاريخه.

ويأتي تراجع المعدن اليوم بعد المكاسب قوية بلغت 57 بالمائة منذ بداية العام الجاري دفعته لمستويات لم يشهدها من قبل، نتيجة لعجز المعروض العالمي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على البلاديوم نظراً لاستخدامه في المحفزات التي تحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

ومن جانبه، توقع بنك "سيتي جروب" أن يصل البلاديوم إلى مستوى 2500 دولار في النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 1:16 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنحو 0.2 بالمائة إلى 1974.31 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى مستوى 2000.35 دولار في وقت سابق من التعاملات.

ورغم تراجع البلاديوم فإنه لا يزال أعلى من المستوى القياسي الذي سجله الذهب في تاريخه عند 1921.17 دولار للأوقية في عام 2011.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 1478.05 دولار للأوقية.