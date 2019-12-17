بنك إنجلترا:خروج 5 مليارات دولار من هونج كونج وسط الاضطرابات

مباشر: قال بنك إنجلترا إن الاضطرابات في هونج كونج تسببت في تدفقات رأسمالية خارجة بقيمة 5 مليارات دولار من المركز المالي الآسيوي منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقال بنك إنجلترا في تقريره عن الاستقرار المالي والصادر أمس الإثنين، إن التدفقات والتي تعادل حوالي 1.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج، بدأت تتخارج منذ اندلاع الاحتجاجات حول مقترح مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين.

وشهدت هونج كونج أشهر عديدة من الاحتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة وهو ما ألقى بظلاله على البلاد ودفعها لأول حالة ركود في عقد من الزمن.

وذكر تقرير هونج كونج أن التوترات السياسية تشكل مخاطر بالنظر إلى وضع هونج كونج كمركز مالي رئيسي.

ويقوم بنك إنجلترا بمراقبة هونج كونج؛ نظراً لأن بعض المصارف البريطانية مثل "إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" هي كذلك بنوك رائدة في هونج كونج.

ووفقاً لتقرير البنك البريطاني، فإن المصارف في المملكة المتحدة نجحت في تجاوز اختبار تحمل الصدمات المالية والاقتصادية.

وكانت عملة هونج هونج، والتي يتم ربطها بالدولار الأمريكي، صعدت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الورقة الخضراء في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.7901 دولار هونج كونج.