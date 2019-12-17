ترامب يُشيد مجدداً بالمستويات القياسية للأسهم الأمريكية

من: سالي إسماعيل

مباشر: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بالمستويات القياسية التي تواصل سوق الأسهم في الولايات المتحدة تسجيلها.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الإثنين، أن سوق الأسهم سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة.

وأغلقت "وول ستريت" جلسة أمس الإثنين عند مستويات تاريخية جديدة، التفاؤل التجاري والذي يعزز شهية المستثمرين حيال الأصول الخطرة.

وتابع: "لم أشعر أبداً بالملل من الاستمرار في إخباركم ذلك، ولن نشعر بالملل نهائياً من المكاسب".

وكان الرئيس الأمريكي عدد من إنجازاته، في سلسلة تغريدات متتالية بالأمس، خلال فترة رئاسته الحالية معتبراً إياها من أنجح الفترات في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشير العقود المستقبلية لسوق الأسهم الأمريكية إلى أن الأسواق سوف تستهل تعاملات اليوم على تحركات طفيفة مقارنة مع أمس.