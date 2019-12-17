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عملة المكسيك ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

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عملة المكسيك ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر عملة المكسيك ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

مباشر: صعدت عملة المكسيك لأعلى مستوى في 5 أشهر أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات إيجابية بشأن اتفاقية النافتا الجديدة.

واستفادت العملة المحلية للمكسيك من توقيع المكسيك اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة وكندا في الأسبوع الماضي.

ومن شأن هذا الاتفاق الجديد أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية والمعروفة باسم النافتا، والتي طالب الرئيس الأمريكي دونالد بإعادة التفاوض بشأنها في وقت سابق كونها غير عادلة.

ودامت المفاوضات بين الدول الثلاث لعدة شهور قبل أن تتوج في نهاية المطاف بالتوقيع مؤخراً وسط مخاوف مكسيكية حول بند العمل الذي تضمنه مشروع القانون الذي كشف عنه الديمقراطيون.

لكن مع ذلك لا تزال تلك الاتفاقية التجارية الجديدة والمعروفة باسم "يو.إس.إم.سي.إيه" قيد المناقشة والتصويت من قبل مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على أن ينظر فيها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 12:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 18.9154 بيزو.

وكانت عملة المكسيك سجلت 18.9126 بيزو لكل دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ تعاملات شهر يوليو/تموز الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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