أرامكو السعودية تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن اكتمال صفقة استحواذ، إحدى شركاتها التابعة (شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في.)، على 17 بالمائة من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية.

وأوضحت "أرامكو"، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصفقة تقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، تعادل نحو 4.5 مليار ريال سعودي.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الصفقة جاء بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وأوضحت أن استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك يدعم استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

الجدير بالذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م.

ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم.

وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.

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