تأشيرات العمل بالسعودية ترتفع 141.3% بالربع الثالث لـ2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: قفز عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة العربية السعودية للأجانب حسب السجلات الإدارية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 141.3 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، زاد إجمالي عدد التأشيرات -موزعة على القطاع الحكومي والمنزلي والخاص– بواقع 355.12 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

ووصل إجمالي عدد التأشيرة الممنوحة إلى 606.44 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من 2019؛ مقارنة بـ 251.32 ألف تأشيرة في الربع المماثل من عام 2018.

وزاد إجمالي التأشيرات الممنوحة للذكور بنحو 224.1 بالمائة بالربع الثالث من 2019؛ لتصل إلى 497.67 ألف تأشيرة؛ مقابل 153.54 ألف تأشيرة بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة تصل لـ 344.13 ألف تأشيرة.

وبالمثل، زادت تأشيرات العمل الصادرة للعمالة من الإناث بالربع الثالث من العام الجاري إلى 108.77 ألف تأشيرة؛ مقارنة بـ 97.78 ألف تأشيرة بالربع المقارن من العام 2018، بارتفاع نسبته 11.2 بالمائة، ما يعادل 10.99 ألف تأشيرة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت تأشيرات العمل التي منحتها السعودية للعمالة بنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بعددها في الربع الثاني من 2019، والتي بلغت خلاله 552.43 ألف تأشيرة.

وتوزعت التأشيرات في الربع الثاني من 2019 إلى 307.51 ألف تأشيرة للقطاع الخاص، و222.04 ألف تأشيرة للقطاع المنزلي أو الأفراد، و22.88 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي.

%57.5 من التأشيرات للقطاع الخاص

واستحوذ القطاع الخاص على 57.5 بالمائة من إجمالي التأشيرات خلال الربع الثالث من 2019.

ووصل إجمالي التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص 348.88 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ مقابل 87.5 ألف تأشيرة بالربع المماثل من العام 2018، بزيادة نسبتها 298.7 بالمائة.

وكان نصيب الذكور من تأشيرات القطاع الخاص يبلغ 323.15 ألف تأشيرة، مقارنة بـ 74.18 ألف تأشيرة في الربع المماثل من 2018، بزيادة 248.98 ألف تأشيرة.

وحصلت الوافدات على 25.73 ألف تأشيرة عمل بالربع الثالث من 2019؛ مقارنة بـ 13.33 ألف تأشيرة خلال الربع المقابل من العام الماضي.

%131 زيادة بتأشيرات القطاع الحكومي

ووفقاً لحسابات "مباشر"، ارتفع إجمالي التأشيرات الصادرة للعاملين بالقطاع الحكومي في السعودية 131.04 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، لتصل إلى 16.77 ألف تأشيرة؛ مقارنة بـ 7.26 ألف تأشيرة بالربع المماثل من العام 2018.

وبلغ عدد التأشيرات الممنوحة للذكور 11.03 ألف تأشيرة مقابل 4.12 ألف تأشيرة للعاملين بالفترة المقارنة من العام 2018؛ بينما حصل الإناث على 5.74 ألف تأشيرة؛ مقابل 3.14 ألف تأشيرة بالربع الثالث من العام 2018.

تأشيرات الأفراد/ القطاع المنزلي

وزادت تأشيرات القطاع المنزلي (الأفراد) بنسبة 53.8 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بزيادة تبلغ 84.23 ألف تأشيرة عن الربع المماثل من العام 2018.

وبلغ عدد التأشيرات لقطاع الأفراد 240.79 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 156.56 ألف تأشيرة بالربع المقارن من العام الماضي.

وسيطرت الذكور على 67.9 بالمائة من التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية بالربع الثالث من 2019؛ بواقع 163.49 ألف تأشيرة، مقابل 75.25 ألف تأشيرة بالربع المقابل من العام 2018.

وتم إصدار 77.3 ألف تأشيرة للعاملات المنزليات بالمملكة خلال الربع الثالث، مقابل 81.31 ألف تأشيرة بالربع المماثل من عام 2018.

وخلال الربع الثاني من 2019، قفز إجمالي تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة للأجانب بنسبة 40.01 بالمائة على أساس سنوي، بما يعادل 157.88 ألف تأشيرة إضافية.

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