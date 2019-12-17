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مجلس الوزراء يقرر احالة مديري الامن العام والدفاع المدني للتقاعد

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مجلس الوزراء يقرر احالة مديري الامن العام والدفاع المدني للتقاعد مجلس الوزراء يقرر احالة مديري الامن العام والدفاع المدني للتقاعد

جى بي سي نيوز  :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد.
ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بالسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للجهود الكبيرة، والخدمات الجليلة، التي قدمها اللواء الحمود واللواء البزايعة خلال خدمتيهما.

جي بي سي نيوز

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