اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

بند توضيح مقدمة أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى واستمعت الدائرة الى دعوى المدعية عن طريق المستشار القانوني للشركة فأحال الدائرة إلى ما سبق أن قدم من مذكرات ومستندات وأكد عليها ، كما استمعت الدائرة إلى إجابة وكيل المدعى عليها الذي أكد على الدفع بعدم توافر الصفة المدعى عليها كطلب أصلي كما أكد على طلب رفض الدعوى من الناحية الموضوعية كطلب احتياطي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والإحالة إلى ما قدموه من مذكرات ومستندات وحيث أن الامر ما ذكر فقد قررت المحكمة ختم المرافعة ورفع أوراق القضية للمداولة ومن ثم إصدار الحكم الذي تقرر النطق به بجلسة يوم الثلاثاء 1441/06/17هـ الموافق 2020/2/11م

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية

الحدث الذي سبق إعلانه أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى , ونظراً لتغيير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة .

وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الثلاثاء 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/17م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية