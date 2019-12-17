أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

Google+ Print
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
بند توضيح مقدمة أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى واستمعت الدائرة الى دعوى المدعية عن طريق المستشار القانوني للشركة فأحال الدائرة إلى ما سبق أن قدم من مذكرات ومستندات وأكد عليها ، كما استمعت الدائرة إلى إجابة وكيل المدعى عليها الذي أكد على الدفع بعدم توافر الصفة المدعى عليها كطلب أصلي كما أكد على طلب رفض الدعوى من الناحية الموضوعية كطلب احتياطي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والإحالة إلى ما قدموه من مذكرات ومستندات وحيث أن الامر ما ذكر فقد قررت المحكمة ختم المرافعة ورفع أوراق القضية للمداولة ومن ثم إصدار الحكم الذي تقرر النطق به بجلسة يوم الثلاثاء 1441/06/17هـ الموافق 2020/2/11م

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية

الحدث الذي سبق إعلانه أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى , ونظراً لتغيير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة .

وبناء عليه تم تأجيل موعد الجلسة الى يوم الثلاثاء 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/17م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-02-17 الموافق 2019-10-16 نسبة الانجاز المتحقق لايوجد التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لايوجد التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لايوجد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر