اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

بند توضيح مقدمة تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة بأنه قد تم توقيع عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-20 الموافق 2019-12-17 الجهة الممولة شركة الباب الابيض القابضة المحدودة قيمة التمويل 1.5 مليون ريال سعودي مدة التمويل تبلغ مدة التمويل سنتين. الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية. الهدف من التمويل تهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة. أطراف ذات علاقة لا يتضمن العقد اي تعامل مع طرف ذو صلة. معلومات اضافية يتم سداد مبلغ التمويل بشكل ربع سنوي.

مباشر (اقتصاد)