أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

Google+ Print
اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الحصول على عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
بند توضيح مقدمة تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة بأنه قد تم توقيع عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-20 الموافق 2019-12-17 الجهة الممولة شركة الباب الابيض القابضة المحدودة قيمة التمويل 1.5 مليون ريال سعودي مدة التمويل تبلغ مدة التمويل سنتين. الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية. الهدف من التمويل تهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة و شركاتها التابعة. أطراف ذات علاقة لا يتضمن العقد اي تعامل مع طرف ذو صلة. معلومات اضافية يتم سداد مبلغ التمويل بشكل ربع سنوي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار