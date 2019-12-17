تقرير: قطاع الأسمنت السعودي يدخل مرحلة نمو في 2020

الرياض - مباشر: توقعت شركة الأهلي كابيتال، دخول قطاع الأسمنت السعودي مرحلة نمو خلال عام 2020 بدعم من المشروعات الضخمة في المملكة.

وتوقعت أبحاث الأهلي كابيتال في تقرير لها، اليوم الثلاثاء أن يتراوح نمو المبيعات المحلية بنسبة 5 إلى 10 بالمائة في عام 2020 على أساس سنوي.

ورجحت الأهلي كابيتال، بدء الطلب من المشروعات الضخمة بالمملكة بشكل تدريجي اعتبارًا من الربع الرابع للعام 2020.

وأشارت إلى ضغوط متوقعة على أسعار البيع في عام 2020، من الشركات الصغيرة.

وذكرت أنها قامت بتخفيض تصنيف كل من أسمنت ينبع وأسمنت الجنوب، وخفضت تصنيف الشركتين مع توصية محايد، فيما أبقت على توصيتها بتخفيف المراكز في شركة أسمنت السعودية.

وأشارت إلى أن وجود مزيد من التوضيح حول المضي قدماً في المشروعات الضخمة بالمملكة ما يؤدي إلى تغييرات في تقييم الشركات.



وتوقعت دخول المبيعات المحلية مرحلة النمو في 2020؛ بينما تكون كميات مبيعات الأسمنت المحلية ثابتة في عام 2019.

وأضافت: سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو الحالي من مبادرات القطاع الخاص ووزارة الإسكان، مما أدى إلى وصول الأسمنت إلى 55 بالمائة من إجمالي المبيعات مقابل المتوسط ​​التاريخي البالغ 40 بالمائة.

وتابعت الأهلي كابيتال أن أسعار بيع الأسمنت قد تتعرض للخطر في عام 2020 وما يليها، ومن المتوقع أن تصل أسعار البيع إلى 200 ريال سعودي للطن في عام 2019، أي بزيادة بالمائة عن مستويات 2018 البالغة 153 ريال سعودي للطن.

وتابع التقرير أنه بالنظر إلى آفاق النمو المحدودة في عام 2019 نتوقع تصحيحًا بنسبة 5 بالمائة في أسعار البيع في عام 2020 إلى 190 ريالًا للطن.

كما توقعت أن تستمر مستويات الصادرات القوية في عام 2020 وما بعده، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الكلنكر إلى 4.9 مليون طن منذ أكتوبر 2019.

كما توقع التقرير أن تبلغ صادرات الكلنكر 5.5 مليون طن في 2019، مقابل 3.2 مليون في 2018، كما رجحت أن يصل إلى 6 ملايين طن في 2020.

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