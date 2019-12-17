"جي.بي.مورجان" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020

مباشر: رفع بنك "جي.بي.مورجان" النظرة المستقبلية لأسعار النفط خلال العام الماضي، وسط توقعات تشديد التوازن بين العرض والطلب على خلفية تعميق منظمة أوبك اتفاق خفض الإنتاج إضافة إلى الآفاق الاقتصادية المشرقة.

وقام البنك الاستثماري بمراجعة توقعاته لأسعار خام برنت إلى 64.50 دولار للبرميل في عام 2020 بدلاً من 59 دولاراً المتوقعة في السابق.

لكن البنك يتوقع أن تعاود أسعار النفط الهبوط في عام 2021 إلى 61.50 دولار للبرميل، وفقاً لمذكرة حديثة نقلتها وكالة رويترز.

وأوضح البنك الأمريكي أنه يتوقع مساراً مشابهاً لسعر خام نايمكس الأمريكي بحيث يبلغ متوسط الأسعار 60 دولاراً للبرميل في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 57.50 دولار للبرميل في العام التالي.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 65.55 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الأول بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 60.30 دولار للبرميل.

وأرجع "جي.بي.مورجان" توقعاته إلى نهاية حالة عدم اليقين الانتخابية في المملكة المتحدة إضاف إلى الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تلاشي الرياح العكسية في بعض الاقتصاديات الكبرى بالأسواق الناشئة الأمر الذي ساهم في تحسين النظرة المستقبلية للعام المقبل.

وذكر البنك أنه على النقيض من توقعاتهم الصادرة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بأن سوق النفط العالمي سوف يشهد فائضاً يبلغ 0.6 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2020، "نضع تقديرات حالياً بأنه سيكون هناك عجزاً قدره 0.2 مليون برميل يومياً".

وأبقى البنك الأمريكي توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وكانت مجموعة "أوبك +" والتي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارجها، قررت تعميق مستويات خفض إنتاج الخام بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2020.