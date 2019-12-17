أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جي.بي.مورجان" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020

Google+ Print
"جي.بي.مورجان" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020 "جي.بي.مورجان" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020

مباشر: رفع بنك "جي.بي.مورجان" النظرة المستقبلية لأسعار النفط خلال العام الماضي، وسط توقعات تشديد التوازن بين العرض والطلب على خلفية تعميق منظمة أوبك اتفاق خفض الإنتاج إضافة إلى الآفاق الاقتصادية المشرقة.

وقام البنك الاستثماري بمراجعة توقعاته لأسعار خام برنت إلى 64.50 دولار للبرميل في عام 2020 بدلاً من 59 دولاراً المتوقعة في السابق.

لكن البنك يتوقع أن تعاود النفط الهبوط في عام 2021 إلى 61.50 دولار للبرميل، وفقاً لمذكرة حديثة نقلتها وكالة رويترز.

وأوضح البنك الأمريكي أنه يتوقع مساراً مشابهاً لسعر خام نايمكس الأمريكي بحيث يبلغ متوسط الأسعار 60 دولاراً للبرميل في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 57.50 دولار للبرميل في العام التالي.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 65.55 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الأول بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 60.30 دولار للبرميل.

وأرجع "جي.بي.مورجان" توقعاته إلى نهاية حالة عدم اليقين الانتخابية في المملكة المتحدة إضاف إلى الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تلاشي الرياح العكسية في بعض الاقتصاديات الكبرى بالأسواق الناشئة الأمر الذي ساهم في تحسين النظرة المستقبلية للعام المقبل.

وذكر البنك أنه على النقيض من توقعاتهم الصادرة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بأن سوق النفط العالمي سوف يشهد فائضاً يبلغ 0.6 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2020، "نضع تقديرات حالياً بأنه سيكون هناك عجزاً قدره 0.2 مليون برميل يومياً".

وأبقى البنك الأمريكي توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وكانت مجموعة "أوبك +" والتي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارجها، قررت تعميق مستويات خفض إنتاج الخام بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين