بجهود مليكة .. منحة إماراتية للأردن بقيمة 300 مليون دولار

جى بي سي نيوز :-قادت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يضع على رأس أولوياته دعم ذوي الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، إلى الحصول على منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة في الديوان الملكي الهاشمي إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية الراسخة، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفق بترا .

وكان جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد بحثا سبل توفير الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم في الأردن، للإسهام في التخفيف من الضغط على الموازنة العامة، انطلاقا من علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وبينت المصادر ذاتها أن المنحة الإماراتية ستخصص لتقديم الدعم للمعالجات الطبية للمواطنين من غير المشمولين ببرامج التأمين الصحي والمصابين بالأمراض المزمنة وللمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من الأسر الفقيرة لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية.