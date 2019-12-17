"هدف" يوقع اتفاقية توطين مع المجلس الصحي السعودي

الرياض – مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمجلس الصحي السعودي، اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون للتوطين بالقطاع الصحي؛ لدعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي.

وقال "هدف"، في بيان له، إن الاتفاقية تنص على دعم 500 فني ترميز طبي من الحاصلين على مؤهلات في تخصصات العلوم الطبيعية، والأشعة والتمريض، والأطباء غير الممارسين؛ وذلك بهدف تأهيليهم وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص على مهنة فني ترميز طبي، في خطوة تستهدف دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والأمين العام للمجلس الصحي السعودي نهار مزكي العازمي.

وأضاف الصندوق، أن تنفيذ برنامج الترميز الطبي يأتي بناءً على موافقة المقام السامي، على قرارات المجلس الصحي السعودي، المتضمنة ضرورة إقامة البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتابع: كما أنه يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وأوضح "هدف"، أن الاتفاقية تهدف في المرحلة الأولى إلى دعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين؛ الأول لدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ 400 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا؛ كيمياء، أحياء)، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته 9 أشهر.

ويتم لدى الجهات التدريبية المؤهلة، وآخر عملي مدته 3 أشهر ويتم ذلك داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، أو كما يعتمده الطرف الثاني، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

وأشار إلى أن المسار الثاني يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ 100 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس، في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته 4 أشهر ويتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة لإعدادهم للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات.

وبموجب اتفاقية التعاون، سيتولى "هدف" عملية الإشراف ومراقبة جودة التدريب، وتحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين ودفع مكافآتهم، إضافة إلى تحمل تكاليف رسوم الاختبارات، وصرف تكاليف الكتب التعليمية وفقاً للمتدربين المستهدفين في البرنامج التدريبي.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة، يتعين على المجلس الصحي السعودي تحديد الجهات التدريبية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، والعمل على ضمان عملية توظيف مخرجات البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بتوقيع عقود مع القطاع الصحي الخاص والمؤسسات الحكومية لضمان توظيف المستفيدين من البرنامج.

ونصت بنود الاتفاقية، بحسب البيان، على قيام المجلس السعودي الصحي بتدريب المستهدفين الذين وقعت بشأنهم اتفاقيات توظيف، والالتزام بتوقيع عقود التدريب النظري والعملي مع الجهات المدربة، وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف مخرجات البرنامج.

يُذكر أن الترميز الطبي يتضمن مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد.

ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى، بحسب هيئة التخصصات الصحية السعودية.

وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.

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