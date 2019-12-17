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البريد السعودي والمصري يوقعان مذكرة بشأن خدمات الحجاج والمراسلات القضائية

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البريد السعودي والمصري يوقعان مذكرة بشأن خدمات الحجاج والمراسلات القضائية البريد السعودي والمصري يوقعان مذكرة بشأن خدمات الحجاج والمراسلات القضائية

الرياض ـ مباشر: وقعت مؤسسة البريد السعودي، مذكرة تفاهم، مع البريد المصري، لتحسين الخدمات المشتركة والبريد العاجل.

وأوضح البريد السعوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين ومصر، فيما يتعلق بالخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين في .

وأشارت مؤسسة البريد السعودي، إلى أن المذكرة تتضمن كذلك وضع آلية عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.

كما تشمل مذكرة التفاهم إنشاء اتفاقية توأمة تتوافق مع معايير التوأمة المعتمدة في تعاونية البريد العاجل الدولي (EMS) لتحسين جودة الخدمة.

ووقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية،  اليوم الثلاثاء بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتعزيز التعاون المشترك بمجال الاتصالات.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات، لمواجهة التحديات وابتكار الحلول للمضي نحو رسم تطلعات الشعوب العربية.

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