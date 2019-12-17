تعاون سعودي مصري بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض ـ مباشر: وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الثلاثاء بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية؛ لتعزيز التعاون المشترك بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الوزارة الهادفة لبناء شراكات تسهم بتطوير القطاع في المملكة، وتحقيق التحوّل الرقمي.

وأضاف الوزير أن التعاون مع الجانب المصري سيحفز وتيرة الابتكار الرقمي في عدد من المجالات النوعية، بالإضافة إلى نقل المعرفة الرقمية وتوطينها.

وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في البلدين في مجال التقنيات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية، وتفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال في كلا البلدين.

كما نوه بأنها تتضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في البلدين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعمول بها، وبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ لمواجهة التحديات وابتكار الحلول للمضي نحو رسم تطلعات الشعوب العربية.

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