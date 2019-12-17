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هبوط عملة أستراليا بعد التلميح لمزيد من الخفض بمعدل الفائدة

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هبوط عملة أستراليا بعد التلميح لمزيد من الخفض بمعدل الفائدة هبوط عملة أستراليا بعد التلميح لمزيد من الخفض بمعدل الفائدة

مباشر: هبطت عملة أستراليا مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان محضر البنك المركزي في البلاد والتلميح لمزيد من الخفض في معدل الفائدة.

وأبدى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم خلال محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لشهر ديسمبر/كانون الأول، قلقاً بشأن وتيرة نمو الأجور الضعيفة للغاية كي تنعش إما التضخم أو الاستهلاك.

وفتح المركزي الأسترالي الباب أمام خفض جديد في معدل الفائدة في وقت مبكر من شهر فبراير/شباط، حال بقاء دخول الأسر منخفضة أو تفاقم سوق العمل نحو الأسوأ.

واتفق أعضاء السياسة النقدية على أنه من المعقول توقع أن تكون هناك الحاجة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة طويلة من أجل الوصول إلى التوظيف الكامل وهدف التضخم.

وكان المركزي الأسترالي قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 0.75 بالمائة في بداية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة، لتهبط العملة الأسترالية إلى 0.6851 دولار أمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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