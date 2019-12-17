هيئات رقابية سعودية توجه انتقادات لشركات التبغ

الرياض – مباشر: علق مسؤولون سعوديون على مشكلة تغير طعم وجودة السجائر؛ بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، ووجهت كلا من هيئة الغذاء والدواء والهيئة العامة للزكاة والدخل انتقادات لشركات التبغ.

وقال رئيس هيئة الغذاء والدواء بالمملكة هشام الجضعي، إن تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عمل مرتب بين شركات التبغ؛ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان.

وأضاف الجضعي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روتانا خليجية"، أن الهيئة هي من قامت بحذف عبارة التحذير من التدخين لمن هم أقل من 18 عاما من على علب الدخان، مطالبا شركات الدخان بذكر بلد المنشأ حتى لا يكون هناك قلق لدى المستهلك حول مصدر التبغ، علما بأن 90 بالمائة من التبغ بالمملكة يأتي من دول ثلاث تشمل ألمانيا وسويسرا وتركيا.

وأكد الجضعي، أن شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، مشيرا لعدم وجود اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.

وتابع رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية: "بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد "تغير"، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ وليس الهيئة".

وشددت جمعية حماية المستهلك السعودية، أول أمس، على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر، وذلك بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ.

ومن جهته، قال محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي، إن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع "جبل علي".

وأكد أبانمي، استحالة دخول التبغ "المزور" إلى المملكة؛ نتيجة وجود ختما ضريبيا.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك السعودية، في 29 يوليو/ تموز 2019، إنهاء الإجراءات الرسمية والجمركية لوصول أول شحنة "سجائر" تحمل أختاماً ضريبية متوافقة مع متطلبات وشروط الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عبر جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأشار المحافظ، إلى تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100 بالمائة على التبغ ومنتجاته، وهذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة.

وفي السياق ذاته، قال محافظ هيئة الجمارك أحمد الحقباني، إن طريقة تخزين الدخان لم تتغير في المنافذ الجمركية، ومصانع الدخان لم تتغير، مشيرا إلى أن كود "629" لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي.

وأضاف الحقباني، أنه لم يصل عبر منافذ المملكة دخان أفادت هيئة الغذاء والدواء أنه مغشوش، وقد يكون ما حدث في الأسواق هو مجرد تغير في نكهة الدخان.

ولفت الحقباني، إلى أن البلاد واجهت زيادة في عمليات تهريب الدخان للمملكة في العامين الماضيين، مشيرة إلى وجود 9 آلاف محضر ضبط في 2019 فقط؛ تتضمن محاولات تهريب 200 مليون سيجارة للمملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، خلال يوليو / تموز الماضي، قراراً بوضع سعر معياري لكافة منتجات التبغ.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن بدء العمل بلائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

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