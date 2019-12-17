الصندوق السعودي للتنمية يوقع وثيقة ضمان صادرات بـ64 مليون ريال

الرياض - مباشر: وقع الصندوق السعودي للتنمية وثيقة ضمان صادرات سعودية مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، من خلال برنامجه الخاص بالصادرات السعودية يغطي من خلالها عمليات الشركة التصديرية بقيمة 64 مليون ريال.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب خالد الخضيري، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية - واس إن توقيع هذه الوثيقة يأتي ضمن الأهداف التي يسعى الصندوق من خلال برنامج الصادرات السعودية لتحقيقها؛ تشجيعاً للصادرات الوطنية وتنميتها وتعزيز المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتابع: ستمكن هذه الوثيقة الشركة من المنافسة في الأسواق الخارجية والدخول في أسواق جديدة.

بلغت تمويلات الصندوق السعودي للتنمية، للصادرات السعودية للخارج من السلع والمنتجات الوطنية، قدمت للقطاع الخاص بنحو 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية، نقلاً عن بيان سابق.

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