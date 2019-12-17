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ارتفاع يتجاوز التوقعات لفائض الميزان التجاري في منطقة اليورو

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ارتفاع يتجاوز التوقعات لفائض الميزان التجاري في منطقة اليورو ارتفاع يتجاوز التوقعات لفائض الميزان التجاري في منطقة اليورو

مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو زاد إلى 24.5 مليار يورو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 18.7 مليار يورو المسجلة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض الميزان التجاري سوف يصعد إلى مستوى 19.7 مليار يورو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لواردات منطقة اليوو، فسجلت 175.6 مليار يورو في شهر أكتوبر/تشرين الأول وهو مستوى أقل من المسجل في الشهر السابق له والبالغ 177.2 مليار يورو.

في حين صعدت صادرات منطقة اليورو إلى 200.1 مليار يورو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقابل 195.9 مليار يورو المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة ليصل إلى 1.1151 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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