معدل التشغيل في المملكة المتحدة يقفز لأعلى مستوى بالتاريخ

مباشر: تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة بعكس توقعات ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصعد معدل التشغيل إلى مستوى قياسي مرتفع.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة بلغ 3.8 بالمائة في الثلاثة أشهر من أغسطس/آب وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي نفس القراءة المسجلة في الربع السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيرتفع إلى 3.9 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول.

أما على أساس سنوي، فإن معدل البطالة في بريطانيا كان أقل بنحو 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة بين الذكور فكان 4 بالمائة وهو ما يمثل 0.2 بالمائة أقل من الفترة المماثلة من العام الماضي.

بينما سجل معدل البطالة بين الإناث مستوى قياسي متدني عند 3.5 بالمائة وهو أقل بنحو 0.4 بالمائة عند المقارنة على أساس سنوي.

وبالنسبة لمعدل التشغيل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فسجل مستوى قياسي مرتفع عند 76.2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من أغسطس/آب وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو أعلى بنحو 0.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لكنه لم يشهد تغييراً يذكر على أساس فصلي.

أما متوسط دخل البريطاني في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار استثناء العلاوات زاد بنحو 3.5 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، وهو أقل من 3.6 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

في حين تباطأ متوسط دخل الفرد الذي يتضمن العلاوات إلى 3.2 بالمائة خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1 بالمائة إلى 1.3203 دولار.