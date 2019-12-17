"البحري" بأعلى مستوياته منذ 2017..بعد توقيع اتفاقية مع "تحلية المياه"

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ العام 2017، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة تحلية المياه.

وصعد السهم 4.37 بالمائة بحلول الساعة 12:30 بتوقيت السعودية، ليصل إلى مستوى 37 ريالاً؛ وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 11 يوليو/تموز 2017.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بقيمة تبلغ 760 مليون ريال؛ وذلك لتوريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 2.68 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 98 مليون ريال، من خلال 1.88 ألف صفقة، ليحل السهم بالمركز الرابع بقائمة الأسهم النشطة من حيث القيم.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر، في تلك الأثناء، بارتفاع نسبته 0.32 بالمائة، بمكاسب بلغت 25.68 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,164.67 نقطة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 80.5 بالمائة، إلى 146.73 مليون ريال، مقابل 81.28 مليون ريال بالربع الثالث من 2018.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تمديد عقد خدمات نقل وشحن معدات مع وزارة الدفاع السعودية لمدة عام، بزيادة نسبتها 10 بالمائة.

ترشيحات:

"البحري" تستكمل إجراءات توقيع عقد بناء ناقلة نفط عملاقة

رئيس "البحري": نتائج النصف الأول تُناسب صعوبة المرحلة

معدل التضخم بالسعودية في النطاق السالب للشهر الـ11 على التوالي

العمل السعودية توضح آلية تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية

الخطوط السعودية تطلق شركة "سال" للخدمات اللوجستية.. والتشغيل مطلع 2020

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 4.4% خلال أكتوبر

وزير التجارة والاستثمار السعودي: اكتمال دراسة تشمل مراجعة جميع الرسوم

تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة.. الأربعاء القادم

إنفوجرافيك.. معدل البطالة ومتوسطات الأجور في السعودية بالربع الثالث

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث