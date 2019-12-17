البيتكوين تواصل الهبوط دون مستوى 7 آلاف دولار

مباشر: تواصل عملة البيتكوين الهبوط دون مستوى 7 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أدنى هذا الحاجز بالأمس للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيطرت الخسائر على قائمة الخمسة الكبار من الأصول المشفرة والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية فيما عدا عملة تيثير.

وتعرضت العملات الافتراضية إلى ضغوط في الأشهر الأحيرة، وسط اتخاذ الصين خطوات للقضاء على الأصول المشفرة، حيث أصدرت السلطات الصينية في الشهر الماضي إشعارات تحذيرية لمنصات تداول تلك العملات.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت البيتكوين بنحو 2.4 بالمائة إلى 6923.8 دولار.

أداء البيتكوين في غضون آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

ورغم أن البيتكوين كانت تتراوح بين مستوى 7200 إلى 7400 دولار في معظم شهر ديسمبر/كانون الأول إلا أن الخسائر تفاقمت بداية من أمس الإثنين بعدما قالت شركة الأبحاث "تشايناليز" إنه من المحتمل أن تظل العملة تحت الضغط مع تمتع سارقي عملات بقيمة ملياري دولار بحرية في التصرف، وفقاً لوكالة بلومبرج.

كما هبطت عملة الإيثريوم بنسبة تزيد عن 6.3 بالمائة إلى 132.5 دولار، لكنها تحتفظ بالمركز الثاني في القائمة.

وانخفضت عملة الريبل بنحو 7.5 بالمائة لتسجل 0.1979 دولار في حين ارتفعت عملة "تيثير" بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 1.01 دولار.

وتذيل القائمة عملة البيتكوين كاش بانخفاض بنحو 5.2 بالمائة مسجلة 195.1 دولار.

وفي نفس التوقيت، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية 186.57 مليار دولار مقارنة مع مستوى 192.9 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.