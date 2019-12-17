الداخلية السعودية تدشن 13 خدمة إلكترونية..أبرزها لتسجيل مخالفات الذوق العالم

الرياض – مباشر: دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، 13 خدمة إلكترونية في منصة "أبشر" لعدد من قطاعات وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الخدمات تشمل قطاعات الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ودشن الوزير، تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونياً المقدمة من الأمن العام.

واشتملت الخدمات الجديدة، التي دشنها وزير الداخلية، على 4 خدمات للإدارة العامة للمرور، تمثلت في خدمة "مبايعة المركبات"، و"خدمة المركبات المحجوزة"، وخدمة "الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية"، بالإضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات.

وضمت الخدمات الجديدة للمديرية العامة للجوازات على خدمات المستثمر الأجنبي، إلى جانب خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحدود، وخدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدشين كذلك خدمات لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وتشمل "خدمة تسجيل المواليد"، وخدمة "تقدير" المطورة، بالإضافة إلى خدمة "تعديل مهن المدنيين"، وخدمة "إصدار سجل أسرة جديد للأمهات"، وخدمة " إصدار سجل أسرة في حالة الزواج".

يذكر أن عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة "أبشر" تجاوز 14 مليون شخص، وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الإنترنت وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

وحضر التدشين، بحسب بيان الوزارة، الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله شرف الغامدي.

وحضر أيضا، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدد من كبار المسؤولين.

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