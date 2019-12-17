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هيئة الصناعات العسكرية بالسعودية تمنح تراخيص جديدة لـ3 شركات

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هيئة الصناعات العسكرية بالسعودية تمنح تراخيص جديدة لـ3 شركات هيئة الصناعات العسكرية بالسعودية تمنح تراخيص جديدة لـ3 شركات

الرياض ـ مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، هي (شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية).

وأوضحت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة بلغت 8 شركات بحجم استثمارات يصل إلى نحو 3 مليارات ريال.

وأشارت إلى أن هذه التراخيص تأتي في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين.

كما نوهت إلى أنها أطلقت منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية.

وأضاف العوهلي أن هذه المجموعة الثانية تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية.

وأوضح أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، للوصول إلى نسبة توطين 50 بالمائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

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