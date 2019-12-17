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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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أطلقت شركة أدوبي ميزة جديدة للنسخة الخاصة بحواسيب آيباد اللوحية من تطبيق تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop، وهي تعد أهم ميزة منذ إطلاق التطبيق مطلع الشهر الماضي.

وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت تطبيق فوتوشوب لحواسيب آيباد من آبل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن هذه الخطوة. واليوم أطلقت أداة (تحديد الموضوع) Select Subject التي تحدد تلقائيًا حدودًا نظيفةً لموضوع في صورة، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أدوبي في تدوينة أنها دربت نماذجها الخوارزمية على مجموعة متنوعة من الصور لكي تتمكن الأداة من التعرف على المزيد من الأجسام، والمشاهد. وكانت الشركة قد أطلقت هذه الأداة أول مرة للنسخة الخاصة بأجهزة سطح المكتب من فوتوشوب في عام 2018، واستعرضتها لنسخة آيباد من البرنامج الشهر الماضي. هذا وتعتزم إطلاق تحسينات إضافية على الميزة لأجهزة سطح المكتب وآيباد في وقت لاحق.

وإلى جانب أداة (تحديد الموضوع)، حصل تطبيق فوتوشوب لأجهزة آيباد على تحسينات في واجهة المستخدم، وتحسينات في السرعة للمستندات السحابية. وسوف تسمح ملفات Cloud PSD – التي قُدِّمت أول مرة مع إطلاق التطبيق وتتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات فوتوشوب من أي جهاز – للمستخدمين برفع وتنزيل الملفات بسرعة تصل إلى 90%.

وأعادت أدوبي تصميم تطبيق فوتوشوب ليتوافق مع الأجهزة المحمولة، ويحتوي العديد من الأدوات الأساسية التي توفرها نسخة سطح المكتب من البرنامج، بما في ذلك أدوات الإنشاء، والتنميق، والأقنعة.

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وكانت أدوبي قد أعلنت الشهر الماضي عن عزمها إطلاق المزيد من المزايا للتطبيق خلال النصف الأول من عام 2020، بما في ذلك: أداة Refine Edge لتحديد المناطق الصعبة مثل الشعر والفرو. وسوف يحصل التطبيق على خيارات المنحنيات وطبقات التعديل، وحساسية الفرشاة، والقدرة على تدوير الأجسام بأي زاوية.

هذا ويمكن تنزيل تطبيق فوتوشوب لأجهزة آيباد من متجر (آب ستور).

فوتوشوب

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

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فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

البوابة العربية للأخبار التقنية

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