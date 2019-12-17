آبل تطلق خيارًا للاشتراك السنوي بخدمة الألعاب آركيد

أضافت شركة آبل خيار اشتراك سنوي لخدمة بث الألعاب التابعة لها (آبل آركيد) Apple Arcade لينضم إلى الاشتراك الشهري الحالي الذي قدره 4.99 دولارات أمريكية شهريًا.

ويمكن للمستخدمين من خلال الخيار الجديد الاشتراك لمدة سنة في الخدمة مقابل 49.99 دولارًا أمريكيًا. وبإتاحة هذا الاشتراك السنوي، توفر الشركة على المستخدمين رسوم شهرين، إذ يمكن الوصول إلى الخدمة لمدة سنة مقابل اشتراك 10 أشهر.

يُشار إلى أن توفير اشتراك سنوي برسوم 10 أشهر شائع تقريبًا بين جميع خدمات الاشتراكات الأخرى عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة آبل الموسيقية (آبل ميوزيك) Apple Music، وخدمة التلفاز (آبل تي في بلس) Apple TV+، لذا فإن هذه الخطوة ليست مفاجئة من آبل.

ويمكن للعملاء الحاليين المشتركين بالاشتراك الشهري في خدمة (آبل آركيد) التبديل إلى الاشتراك السنوي من خلال الذهاب إلى قائمة (الاشتراكات) Subscriptions في تطبيق (آب ستور) App Store. أما المشتركون الجدد في الخدمة فسوف يرون الخيارين في الوقت ذاته.

وكانت شركة آبل قد أعلنت عن خدمة (آبل آركيد) خلال حدث خاص أقامته أواخر شهر آذار/مارس الماضي، ثم أطلقتها رسميًا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهي تتيح للمستخدمين لعب أكثر من 100 لعبة على منصات الشركة المختلفة، بما في ذلك هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وخدمة (آبل تي في)، وحواسيب ماك الشخصية. ويمكن مشاركة اشتراك واحد مع ما يصل إلى 6 من أفراد العائلة عن طريق خدمة (المشاركة العائلية) Family Sharing.