ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع انتظار تطورات اقتصادية وتجارية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار تطورات اقتصادية وتجارية.

وينتظر المستثمرون مزيد من التفاصيل حيال الصفقة التجارية المبدئية والتي أعلن إتمامها في نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.

وبسبب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية تمكنت الصين من تفادي جولة جديدة من التعريفات كان من المخطط دخولها حيز التنفيذ في عطلة الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات تصاريح البناء وعمليات البدء في بناء منازل جديدة إضافة إلى الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي خسائر العملة البريطانية مع تقارير تشير لعودة عدم اليقين حيال مسألة البريكست مجدداً مع الخلاف حول الفترة الانتقالية والتي يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون جعلها غير قانونية بعد ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1137 دولار.

لكن الورقة الخضراء استقرت مقابل نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.61 ين، لكنها ارتفعت بأكثر من 0.8 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3219 دولار.

فيما صعد الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.9842 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 97.270.