معدل التضخم بالسعودية في النطاق السالب للشهر الـ11 على التوالي

الرياض – مباشر: واصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية "معدل التضخم" تراجعه للشهر الـ 11 على التوالي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي.

ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، اليوم الثلاثاء، انخفض معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.

وتأثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بتراجع بعض قطاعاته الرئيسية؛ كان في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنحو 3.8 بالمائة، يليه الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم بالسعودية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول من 2019.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 106.4 نقطة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مقارنة بـ 106.5 في الشهر السابق والشهر المماثل من العام 2018.

وخلال الشهر السابق، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة انخفاضاً نسبته 0.3 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

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