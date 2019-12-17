وزير التجارة والاستثمار السعودي: اكتمال دراسة تشمل مراجعة جميع الرسوم

الرياض – مباشر: دشن وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية؛ ماجد القصبي، مساء الاثنين، مجلس التجار، الذي أطلقته غرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، ونائبه منصور الشثري، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان.

وقال الوزير ماجد القصبي؛ وفقاً لما نشرته غرفة الرياض عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هناك مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي للوافدين.

وأضاف الوزير، أنه هناك دراسة اكتملت تشمل مراجعة جميع الرسوم.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وأطلقت السعودية، في فبراير/ شباط 2019، مبادرة "الفاتورة المجمعة" بقيمة 11.5 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص.

وأشار القصبي، خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار، إلى أن الصادرات السعودية إلى العراق ارتفعت من 400 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن مجلس التجار يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال بمنهجية تواصل تتبادل خلالها الخبرات، وتتنوع عبرها الآراء والمقترحات، وتتسع فيها النقاشات لإثراء قضايا قطاع الأعمال.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض، سعد العجلان، إن الغرفة تطمح بأن يشكل مجلس التجار جسراً للمزيد من التواصل بين التجار، وملتقى لإتاحة الفرصة لهم للتحاور وتقديم مرئياتهم حول كل ما يتعلق بالقطاع التجاري.

وتهدف غرفة الرياض من تكوين "مجلس التجار" إلى تقوية التواصل بين التجار، وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وإبداء آرائهم حول القضايا التي تهم القطاع والمساهمة في تطويره بما يمكنه من أداء دوره في تحقيق أهدف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

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