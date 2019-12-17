اليابان ترفع حيازتها من الديون الأمريكية لتحتفظ بالصدارة للشهر الخامس

مباشر: رفعت اليابان حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 20 مليار دولار، وهي أكبر زيادة شهرية لأيّ دولة.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، فإن حيازة اليابان من الديون الحكومية للولايات المتحدة ارتفعت إلى 1.168 تريليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.145 تريليون دولار المسجلة في الشهر السابق له.

وتجعل هذه الأرقام الجديدة اليابان أكبر دولة أجنبية تمتلك ديون أمريكية للشهر الخامس على التوالي.

وفي المجمل، بلغ إجمالي حيازة الأجانب من الديون الحكومية للولايات المتحدة 6.780 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول وهو أعلى من 6.779 تريليون دولار المسجلة في الشهر السابق له.

أكثر 10 دول أجنبية حيازة للسندات الأمريكية

بعد أن تصدرت اليابان قائمة الدول الأجنبية الأكثر حيازة لديون الحكومة الأمريكية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، تحل الصين في المرتبة الثانية.

وتواصل الصين تقليص حيازتها من الديون الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، لتصبح مجموع ما تمتلكه من سندات الخزانة 1.101 تريليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.102 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث بالقائمة، مع حيازة قدرها 334.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بنحو 12.1 مليار دولار عن الشهر السابق له.

وتحتفظ البرازيل بالمرتبة الرابعة على الرغم من تراجع حيازتها من الديون الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول من 303 مليار دولار إلى 298.6 مليار دولار.

ورفعت أيرلندا من الديون الأمريكية التي تمتلكها إلى 286.6 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 274.1 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له، لكنها مع ذلك تشغل الترتيب الخامس.

وتأتي لوكسمبرج في المركز السادس بامتلاك 263.3 مليار دولار من الديون الحكومية للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو يتجاوز ما كان في حيازتها بالشهر السابق له والبالغ 252.5 مليار دولار.

وصعدت سويسرا للمرتبة السابعة في أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من المركز الثامن، بارتفاع حيازتها من الديون الأمريكية من 231.3 مليار دولار إلى 233.4 مليار دولار.

في حين تراجعت جزر كايمان إلى المركز الثامن مع خفض قدره 13.6 مليار دولار في حيازة الديون الأمريكية ليصبح إجمالي ما تمكله 225.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 238.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

وفي المرتبة التاسعة حلت هونج كونج بحيازة 222.6 مليار دولار للديون الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 224.2 مليار دولار قيمة الديون التي كانت تمتلكها البلاد في الشهر السابق له.

وتذيل القائمة بلجيكا بحيازة 208.3 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول خلال أكتوبر/تشرين الأول وهو أقل بنحو 10 مليارات دولار عن الشهر السابق له عندما كانت الحيازة تقف عند مستوى 218.3 مليار دولار.