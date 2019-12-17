الخطوط السعودية تطلق شركة "سال" للخدمات اللوجستية..والتشغيل مطلع 2020

الرياض – مباشر: سلم رئيس هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" عمر طلال حريري، الرخصة رقم GACAR 151 في مجال خدمات المناولة الأرضية لمحطة شحن مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتم تسليم رخصة التشغيل؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال تدشين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، بحضور وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، وهي عبارة عن شركة جديدة ومستقلة ضمن مجموعة شركات المؤسسة وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة.

وحضر حفل التدشين محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سامي علي سندي، ورؤساء القطاعات الحكومية العاملة بمطارات المملكة والرؤساء التنفيذيين بالشركات والوحدات الاستراتيجية بالمؤسسة، والمختصين في صناعة الشحن والنقل الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عمر بن طلال حريري، إن شركة "سال" ستعزز تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية، وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة؛ دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأضاف حريري، أن الشركة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى العمليات اللوجستية وتوفير متطلباتها وفق أفضل المستويات والمعايير العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جهته، قال وزير النقل صالح الجاسر، إن الشركة الجديدة لها أهداف استراتيجية يأتي في مقدمتها استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة في قلب خطوط التجارة العالمية، وتمثل نقطة الالتقاء بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا وعبور بين شرق العالم وغربه، لتكون مركزاً لوجستياً ومنصة عالمية لحركة الشحن والبضائع بين مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير، أن المشاريع التنموية الشاملة التي يتم إنجازها حالياً تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ لمواكبتها ببرامج تطوير وتوسع في الخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام الخطوط السعودية سامي سندي، إن الشركة الجديدة تم تأسيسها للارتقاء بالعمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية من خلال التكامُل بين عمليات النقل البري والبحري وربطها بمطارات الـمملكة؛ بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية في جميع مراحلها.

وأضاف سندي، أن "سال" ستسهم بشكل مباشر في تعزيز البنى التحتية وتطويرها، ومنها على سبيل الـمثال منصات ومستودعات الشحن بمختلف أنواعها وكذلك المعدات الـمستخدمة، بالإضافة إلى مرافق شحن بضائع التجارة الدولية الإلكترونية.

وأوضح سندي، أن "سال" ستبدأ نشاطها الفعلي مطلع يناير 2020 بانطلاقة قوية في مجال الخدمات اللوجستية والـمناولة الأرضية إلى آفاق جديدة تخدم الأهداف الوطنية التنموية، وتسهم في خلق مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية عبر تأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف مقدِّمي الخدمات اللوجستية المحليين والعالميين.

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