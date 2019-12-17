أخبار عاجلة

انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأوروبية تتراجع من المستويات القياسية بالمستهل

Google+ Print
الأسهم الأوروبية تتراجع من المستويات القياسية بالمستهل الأسهم الأوروبية تتراجع من المستويات القياسية بالمستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسة أمس.

ويأتي الهبوط في البورصات الأوروبية مع عودة الحذر في أعقاب الارتفاع القوي على خلفية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسهم شركات السلع الاستهلاكية بنحو 1.9 بالمائة في مستهل الجلسة ليقود الخسائر مع حقيقة أن معظم القطاعات بدأت التعاملات في النطاق الأحمر.

ويترقب المستثمرون الإعلان عن بيانات معدل البطالة في المملكة المتحدة والميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 416.1 نقطة، بعد أن سجل أعلى إغلاق في تاريخه خلال جلسة أمس عند 417.7 نقطة.

كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليهبط في مستهل التعاملات إلى 7513.4 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 13367.5 نقطة، في حين سجل المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5981.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.05 بالمائة ليسجل 1.1138 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار