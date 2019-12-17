الأسهم الأوروبية تتراجع من المستويات القياسية بالمستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسة أمس.

ويأتي الهبوط في البورصات الأوروبية مع عودة الحذر في أعقاب الارتفاع القوي على خلفية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسهم شركات السلع الاستهلاكية بنحو 1.9 بالمائة في مستهل الجلسة ليقود الخسائر مع حقيقة أن معظم القطاعات بدأت التعاملات في النطاق الأحمر.

ويترقب المستثمرون الإعلان عن بيانات معدل البطالة في المملكة المتحدة والميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 416.1 نقطة، بعد أن سجل أعلى إغلاق في تاريخه خلال جلسة أمس عند 417.7 نقطة.

كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليهبط في مستهل التعاملات إلى 7513.4 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 13367.5 نقطة، في حين سجل المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5981.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.05 بالمائة ليسجل 1.1138 دولار.