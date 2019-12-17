"تداول": صفقتان خاصتان على أرامكو السعودية بـ17 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 17.09 مليون ريال، من خلال نحو 486 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة الأولى 1.6 مليون ريال، وتم تنفيذها عند سعر 38 ريالاً، وبلغت قيمة الصفقة الثانية 15.48 مليون ريال، وتم التنفيذ بسعر 34.90 ريال.

وشهد سهم أرامكو السعودية، أمس الاثنين، تنفيذ 3 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 71.9 مليون ريال، من خلال 2.12 مليون سهم.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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