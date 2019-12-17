"البنوك" يهبط بالسوق السعودي هامشياً في التعاملات الصباحية

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودي "تداول"، بشكل هامشي في التعاملات الصباحية، لجلسة اليوم الثلاثاء؛ بضغط مباشر من قطاع البنوك، الأكبر وزناً بالمؤشر.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.03 بالمائة، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 2.78 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,136.21 نقطة.

وهبط قطاع البنوك نحو 0.37 بالمائة، في هذه الأثناء، في حين جاء قطاع باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.2 بالمائة، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.3 بالمائة.

وشهد سهم أرامكو السعودية أداءً سلبياً في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 0.39 بالمائة، عند مستوى 37.85 ريال.

وتمدد السوق المالية السعودية "تداول"، فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، اليوم الثلاثاء؛ تمهيداً لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وتوقع محللون بأسواق المال، لـ"مباشر" أن يواصل السوق السعودي حركته الصاعدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ترقباً لإضافة سهم أرامكو السعودية لمؤشر السوق السعودي، وإدراجه بمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وبلغت قيمة التداول بالسوق السعودي حتى هذه اللحظات نحو 38 مليون سهم بلغت قيمتها 988 مليون ريال من خلال 38.54 ألف صفقة.

واستحوذت أرامكو السعودية على نحو 37 بالمائة من سيولة السوق، بقيمة تداول بلغت 366.4 مليون ريال من خلال 9.67 مليون سهم، ليتصدر السهم النشاط على كافة المستويات.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم "الرياض" الخسائر بعد هبوطه نحو 3 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "متلايف"، الذي صعد 8.3 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي، فقد جاء مرتفعاً 0.84 بالمائة، مضيفاً 58.6 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 7,031.4 نقطة.

وتصدر "الصمعاني" المكاسب بارتفاع نسبته 1.77 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات في هذه الأثناء.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين على ارتفاع نسبته 1.11 بالمائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته، في نحو 4 أشهر.

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