السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 4.4% خلال أكتوبر

من: بدور الراعي

الرياض – مباشر: رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تعادل 7.6 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، قفز إجمالي ملكية المملكة من السندات، إلى 178.917 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 171.1 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2018.

فيما خفضت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية على المستوى الشهري، بنسبة 1.43 بالمائة (تعادل 2.6 مليار دولار) مقارنة بـقيمتها البالغة 181.5 مليار دولار في شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

وارتفعت ملكية السعودية بالسندات الأمريكية بنحو 3.9 بالمائة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2019، مقارنة بـقيمتها في نهاية عام 2018 عند مستوى 172.2 مليار دولار، ليصل إجمالي مشتريات المملكة من أدوات الدين الأمريكية 6.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وعالمياً، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 12 بقائمة مالكي السندات الأمريكية على مستوى العالم، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1168مليار دولار، يليها الصين بـ 1101.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 334.1 مليار ريال.

الأولى عربياً

وعربياً، جاءت السعودية في المرتبة الأولى بمالكي السندات الأمريكية، تلتها الكويت بـ 43.8 مليار دولار مقابل 44.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، لتأتي بالمرتبة الـ 28 عالمياً، ثم الإمارات بـ 38.4 مليار دولار لتأتي بالمركز الـ30 عالمياً بعدما سجلت في الشهر ذاته من عام 2018 نحو 57.7 مليار دولار

وكشفت بيانات وزارة الخزانة، أن حيازة المملكة من سندات الخزانة جاءت أغلبها من السندات طويلة الأجل بنحو 135.542 مليار دولار، فيما بلغت السندات قصيرة الأجل نحو 43.375 مليون دولار.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي حجم سندات الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي بلغ نحو 6.78 تريليون دولار، لترتفع بنحو 9.35 بالمائة عن الشهر ذاته من عام 2018 التي بلغت 6.20 تريليون دولار.

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