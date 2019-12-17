العمل السعودية توضح آلية تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية

الرياض – مباشر: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74)؛ الذي ينص على تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الآلية تضمنت عدداً من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ونصت الآلية، بحسب بيان العمل السعودية، على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين.

وأشارت الآلية، إلى أنه بالنسبة للمنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علماً بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين؛ فإذا كان العدد أقل من 20 عاملاً فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة.

وأوضحت، أنه إذا كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5 بالمائة من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.

وأكدت وزارة العمل، أنه سيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020؛ ليبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونوهت الوزارة، على أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، بندر الخريف، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن جميع المصانع أو المنشآت الصناعية حصلت على إعفاء من رسوم الوافدين؛ بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وبدأت وزارة المالية السعودية، مطلع عام 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

يُذكر أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

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