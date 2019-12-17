أسعار النفط تواصل الصعود عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

مباشر: صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تطورات التجارة وترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.

وتلقى الذهب الأسود الدعم من آمال أن تساهم تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في دعم عجلة الاقتصاد مجدداً ومن ثم تعزيز الطلب على الخام.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، فإن واشنطن أسقطت جولة جديدة من التعريفات المخطط فرضها على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار.

وفي المقابل من المقرر أن تزيد بكين من مشتريات المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة بحوالي 200 مليار دولار في غضون العامين القادمين.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والمزمع أن يعلنها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على تصدر إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً.

وتشير التوقعات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف تهبط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 65.44 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 60.28 دولار للبرميل.

وكان النفط سجل أعلى تسوية في ثلاثة أشهر بجلسة أمس.