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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري مع "مطعم الهيال"

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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري مع "مطعم الهيال" "ريدان" توقع عقد امتياز تجاري مع "مطعم الهيال"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان"، لوكيل الامتياز التجاري مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات، بمدينة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" الثلاثاء، أن قيمة العقد 30 ألف دولار، أو ما يعادل 112.5 ألف ريال، كرسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأشارت "ريدان" إلى أن مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد، وبينت أنه بإبرام هذه الاتفاقية يزداد توسع وانتشار سلسلة مطاعم ريدان في مناطق المملكة، وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

كما نوهت الشركة إلى أنه سيكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2020.

ووقعت "ريدان الغذائية"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد امتياز تجاري مع مؤسسة "نايف حسن عائض القحطاني" كوكيل امتياز تجاري للعلامة التجارية "ريدان" بمدينة تبوك.

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