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الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى منذ 2018

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الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى منذ 2018 الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى منذ 2018

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أواخر العام الماضي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق نيكي أعلى مستوى 24 ألف نقطة.

واستفادت الأسواق المالية في اليابان من المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم العالمية في جلسة الأمس، حيث سجت "وول ستريت" أرقام تاريخية كما أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستويات قياسية مرتفعة.

ويأتي إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة مع تجدد التفاؤل حيال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان التوقيع على المرحلة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي.

وتُعد التهدئة في الحرب التجارية كذلك بمثابة أمر إيجابي بالنسبة للمصدرين في اليابان

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 114 نقطة تقريباً ليصل إلى 24066.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر/أيلول عام 2018.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1747.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 109.55 ين.

مباشر (اقتصاد)

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