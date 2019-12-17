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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار الإفصاح عن بيانات اقتصادية وترقب التطورات التجارية.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات تصاريح البناء وعمليات البدء في بناء منازل جديدة إضافة إلى الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدم الوضوح بشأن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يضع المستثمرون على الهامش.

وكان أسعار المعدن النفيس تعرضت للضغوط في جلسة أمس بسبب المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم العالمية ورغم تسجيل الدولار الأمريكي خسائر لليوم الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 6:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.06 بالمائة أو ما يعادل 0.90 دولار ليصل إلى 1481.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن زيادة هامشية بنحو 0.07 بالمائة أو ما يوازي 1.01 دولار ليسجل 1477.19 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 97.135.

مباشر (اقتصاد)

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