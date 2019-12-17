مساهمو "أكسا التعاونية" يقرون زيادة رأسمالها بمنح أسهم مجانية

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة أكسا للتأمين التعاوني، في اجتماعها، أمس الاثنين، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 11.11%، من 450 مليون ريال، إلى 500 مليون ريال، بمنح أسهم مجانية.

وأشارت إلى أنه ستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

كما نوهت إلى أن الهدف من زيادة رأسمال الشركة هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية.

وبينت الشركة أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على طلب الشركة بزيادة رأسمالها من خلال منح أسهم مجانية.

ترشيحات:

"أكسا للتأمين" تصعد بأرباحها 18% في الربع الثالث

"أكسا التعاونية" تجدد عقد تأمين المركبات مع شركتين

اليوم.. "تداول" تمدد مزاد الإغلاق تمهيداً لانضمام "أرامكو" لمؤشر "إم.إس.سي.ىي"

إنفوجرافيك.. معدل البطالة ومتوسطات الأجور في السعودية بالربع الثالث

أعداد العمالة المنزلية بالسعودية تقفز 36% بالربع الثالث

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث